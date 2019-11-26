Координационный центр НАТО появится в Болгарии

Он будет способствовать безопасности в Черном море, объявил после переговоров с президентом США Дональдом Трампом болгарский премьер-министр Бойко Борисов. Он также выступил за увеличение количества маневров в Черном море. Это оказывает предупредительное воздействие, считает Борисов.