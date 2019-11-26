Депутат Госдумы Оксана Пушкина просит полицию проверить организацию «Сорок сороков»

Это движение активно выступает против нового законопроекта о профилактике домашнего насилия. Пушкина, как один из соавторов документа, обращает внимание на угрозы в адрес инициаторов нового законопроекта. Депутат от «Единой России» считает, что к этому причастно движение «Сорок сороков», говорят представители Пушкиной. Ранее один из лидеров организации сказал «Эху», что они не имеют отношение к угрозам физической расправы в адрес соавторов законопроекта о домашнем насилии.