Пикет в поддержку закона о домашнем насилии прошел накануне в Москве

На площади Яузские ворота собрались, по разным оценкам, от 250 до 400 человек, в основном женщины. На акции обсуждалась проблема насилия в семье и ситуация в этом вопросе в России. До этого в субботу в парке «Сокольники» прошёл митинг против законопроекта. В нем, по разным оценкам, участвовало от 100 до 200 человек.
2019-11-26T04:03:00+03:00
2019-11-26T04:05:33+03:00
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04:03, 26 ноября 2019
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