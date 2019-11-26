Пикет в поддержку закона о домашнем насилии прошел накануне в Москве

На площади Яузские ворота собрались, по разным оценкам, от 250 до 400 человек, в основном женщины. На акции обсуждалась проблема насилия в семье и ситуация в этом вопросе в России. До этого в субботу в парке «Сокольники» прошёл митинг против законопроекта. В нем, по разным оценкам, участвовало от 100 до 200 человек.