Прокуратура Москвы закрыла уголовное дело замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной

Еще накануне судья Пресненского суда Москвы Сергей Артемов отправил ее под арест по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Прокуратура выступала против ареста, и, как пишет газета «КоммерсантЪ», после решения суда признала расследование необоснованным и незаконным. Следователи намерены обжаловать решение. По их версии, Ирина Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства не соответствует стандартам, поручила подчиненным подготовить заключение, что приборы опломбированы. В результате, по подсчетам СКР, ущерб государству составил 58 млн руб.
2019-11-26T04:03:00+03:00
2019-11-26T04:04:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 26 ноября 2019
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