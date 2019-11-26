Прокуратура Москвы закрыла уголовное дело замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной

Еще накануне судья Пресненского суда Москвы Сергей Артемов отправил ее под арест по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Прокуратура выступала против ареста, и, как пишет газета «КоммерсантЪ», после решения суда признала расследование необоснованным и незаконным. Следователи намерены обжаловать решение. По их версии, Ирина Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства не соответствует стандартам, поручила подчиненным подготовить заключение, что приборы опломбированы. В результате, по подсчетам СКР, ущерб государству составил 58 млн руб.