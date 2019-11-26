Россию рекомендуют отстранить от международных соревнований на 4 года

Об этом говорится в отчете комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию. Претензии связаны с базой данных московской лаборатории. Эксперты международной организации обнаружили расхождения в сведениях, которые содержатся в базе и образцах, которые они получали раньше, говорится на сайте WADA. Решающее заседание исполкома организации по этому вопросу запланировано на 9 декабря.