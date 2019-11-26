Россию рекомендуют отстранить от международных соревнований на 4 года

Об этом говорится в отчете комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию. Претензии связаны с базой данных московской лаборатории. Эксперты международной организации обнаружили расхождения в сведениях, которые содержатся в базе и образцах, которые они получали раньше, говорится на сайте WADA. Решающее заседание исполкома организации по этому вопросу запланировано на 9 декабря.
2019-11-26T04:03:00+03:00
2019-11-26T04:04:01+03:00
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04:03, 26 ноября 2019
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