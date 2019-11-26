Бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера госпитализировали из СИЗО «Лефортово» в больницу

Состояние его здоровья удовлетворительное, сказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. Ожидается, что в ближайшие дни его вернут обратно в изолятор. Ранее появились сообщения, что Гайзера якобы доставили в реанимацию с подозрением на острый сердечный приступ. Его защита это не опровергала и не подтверждала. Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Коми к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей. Он был признан виновным в получении взяток и мошенничестве.