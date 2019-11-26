Бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера госпитализировали из СИЗО «Лефортово» в больницу

Состояние его здоровья удовлетворительное, сказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. Ожидается, что в ближайшие дни его вернут обратно в изолятор. Ранее появились сообщения, что Гайзера якобы доставили в реанимацию с подозрением на острый сердечный приступ. Его защита это не опровергала и не подтверждала. Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Коми к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей. Он был признан виновным в получении взяток и мошенничестве.
2019-11-26T03:05:00+03:00
2019-11-26T03:07:50+03:00
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03:05, 26 ноября 2019
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