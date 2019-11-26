Власти России в этом году начали массово признавать в ЕСПЧ нарушения прав граждан

Пока лишь по жалобам на нечеловеческие условиях в тюрьмах и колониях. Как подсчитали в правозащитном центре «Мемориал», за год российское правительство уже 142 раза признало ответственность за нарушение соответствующей статьи Европейской конвенции. И пообещало выплатить пострадавшим компенсацию. Как пишет газета «КоммерсантЪ», такой аналог «особого порядка», несмотря на репутационный ущерб, оказывается финансово выгодным государству. Власти экономят существенные суммы на оплате судебных издержек. В то же время, как пишет издание, правозащитники констатируют, что государству проще и дешевле откупиться, чем системно что-то менять.
2019-11-26T03:05:00+03:00
2019-11-26T03:07:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 26 ноября 2019
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