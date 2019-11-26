Число жертв столкновений в Иране, по данным правозащитников, может составлять не менее 143 человек

Протесты начались больше недели назад из-за повышения цен на топливо. Как говорят представители международной правозащитной организации Amnesty International, все смертельные случаи в ходе недавних волнений произошли в результате применения огнестрельного оружия. Правозащитники не исключают, что число жертв значительно выше. В ходе протестов был нанесен ущерб зданиям госучреждений. Власти Ирана 16 ноября ограничили доступ к интернету.
2019-11-26T03:05:00+03:00
2019-11-26T03:06:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 26 ноября 2019
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