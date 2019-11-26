«Нафтогаз Украины» пригрозил забирать в хранилища транзитный газ из России

По словам исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко, в отсутствии контракта на транзит на следующий год, этот газ будет рассматриваться как принадлежащий неопределенному собственнику, пишет издание РБК. Накануне вопрос транзита и прямых поставок обсуждали в телефонном разговоре президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский. Детали разговора не уточняются. Текущий контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. И о новом соглашении стороны не договорились.
2019-11-26T03:05:00+03:00
2019-11-26T03:06:12+03:00
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03:05, 26 ноября 2019
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