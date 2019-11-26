«Нафтогаз Украины» пригрозил забирать в хранилища транзитный газ из России

По словам исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко, в отсутствии контракта на транзит на следующий год, этот газ будет рассматриваться как принадлежащий неопределенному собственнику, пишет издание РБК. Накануне вопрос транзита и прямых поставок обсуждали в телефонном разговоре президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский. Детали разговора не уточняются. Текущий контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. И о новом соглашении стороны не договорились.