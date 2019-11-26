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03:05, 26 ноября 2019

Россия не видит предпосылок к пересмотру решения по матчам чемпионата Европы по футболу на своей территории

Права на турнир принадлежат УЕФА, подготовка не прекращается, сказал генеральный директор оргкомитета российской части первенства Алексей Сорокин. Накануне стало известно, что комитет WADA по соответствию порекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года. Это связано с несоответствиями, которые специалисты организации выявили в базе данных московской лаборатории. Решение будет принято 9 декабря на заседании исполкома WADA. Тем временем газета The New York Times пишет, что санкции могут затронуть российскую сборную по футболу на чемпионате мира в Катаре 2022 года, поскольку FIFA подписала кодекс WADA.



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