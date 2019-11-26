В Израиле на 86-м году жизни скончался советский диссидент, писатель и правозащитник Михаил Хейфец

Об этом рассказал местный «9 канал» со ссылкой на дочь литератора. Хейфец окончил литературный факультет Педагогического института имени Герцена. Работал школьным учителем, писал книги про народничество и народовольцев. Был близким другом поэтов Иосифа Бродского и Льва Лосева, а также других известных литераторов. В 1974 году его арестовали и осудили на 4 года в колонии и 2 года поселения за предисловие к пятитомнику Бродского, который должен был выйти в самиздате, и хранение статей диссидентов. После освобождения эмигрировал в Израиль.