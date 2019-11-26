Бывший начальник охраны в резиденции Владимира Путина станет новым вице-губернатором Петербурга

Глава города Александр Беглов внес в Законодательное собрание кандидатуру Валерия Пикалева для согласования на должность своего заместителя. Как пишет интернет-издание «Фонтанка», ранее Пикалев занимал должность вице-губернатора Ленинградской области и курировал вопросы безопасности. Еще раньше возглавлял Управление «В» Службы безопасности президента ФСО. Она занимается охраной резиденции Владимира Путина на Валдае.