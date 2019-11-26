Осужденного по «московскому делу» Константина Котова этапировали в колонию

По сведениям его адвоката, активиста увезли во Владимирскую область, где он будет отбывать наказание, передает радио «Свобода». 5 сентября судья Тверского суда Москвы Станислав Минин признал Котова виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Он приговорил его к четырем годам общего режима. Это уже второй после Ильдара Дадина осужденный по такой статье. «Мемориал» признал Котова политзаключенным.