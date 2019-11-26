Осужденного по «московскому делу» Константина Котова этапировали в колонию

По сведениям его адвоката, активиста увезли во Владимирскую область, где он будет отбывать наказание, передает радио «Свобода». 5 сентября судья Тверского суда Москвы Станислав Минин признал Котова виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Он приговорил его к четырем годам общего режима. Это уже второй после Ильдара Дадина осужденный по такой статье. «Мемориал» признал Котова политзаключенным.
2019-11-26T01:03:00+03:00
2019-11-26T01:09:14+03:00
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01:03, 26 ноября 2019
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