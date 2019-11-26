Обыски по делу об убийстве руководителя местного центра «Э» прошли в Ингушетии

Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, следственные действия проводились в доме главного фигуранта, Курейша Картоева, а также его родных. По некоторым данным, задержан один из двоюродных братьев обвиняемого. Начальник центра «Э» Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября в Москве. Через две недели главный подозреваемый Картоев был заочно арестован и объявлен в международный розыск.