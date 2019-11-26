Украина попросила Россию вернуть оборудование с кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе

Недавно Москва вернула сами суда Киеву. О возвращении оборудования, вооружений и документации речь шла накануне в телефонном разговоре украинского президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказали в офисе президента Украины. В Кремле лишь отметили, что президенты обсуждали ситуацию с передачей трех военных кораблей.
2019-11-26T01:03:00+03:00
2019-11-26T01:04:57+03:00
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01:03, 26 ноября 2019
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