Украина попросила Россию вернуть оборудование с кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе

Недавно Москва вернула сами суда Киеву. О возвращении оборудования, вооружений и документации речь шла накануне в телефонном разговоре украинского президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказали в офисе президента Украины. В Кремле лишь отметили, что президенты обсуждали ситуацию с передачей трех военных кораблей.