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01:03, 26 ноября 2019

Украина попросила Россию вернуть оборудование с кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе

Недавно Москва вернула сами суда Киеву. О возвращении оборудования, вооружений и документации речь шла накануне в телефонном разговоре украинского президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказали в офисе президента Украины. В Кремле лишь отметили, что президенты обсуждали ситуацию с передачей трех военных кораблей.



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