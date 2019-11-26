Комитет Всемирного антидопингового агентства рекомендует отстранить Россию на 4 года от международных соревнований

Организация выявила нарушение антидопинговых правил, говорится в ее докладе. Комитет по соответствию также порекомендовал запретить России проводить в течение 4 лет международные турниры. Все эти рекомендации будут рассмотрены на заседании исполкома WADA 9 декабря. Организация, как сообщалось на днях, запустила процедуру лишения Российского антидопингового агентства статуса соответствия из-за манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.
2019-11-26T01:03:00+03:00
2019-11-26T01:04:22+03:00
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01:03, 26 ноября 2019
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