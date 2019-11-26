Украинский режиссер Олег Сенцов выступит перед депутатами Европарламента

В Страсбурге ему также вручат правозащитную премию.

Сенцов примет участие в пленарном заседании, затем состоится его пресс-конференция вместе с председателем Европарламента Давидом Сассоли, сообщили в пресс-службе организации. Там напомнили, что кинематографист является лауреатом премии Европейского парламента имени Сахарова «За свободу мысли». Как ожидается, сегодня состоится церемония награждения. Награда была присуждена Сенцову еще в октябре прошлого года, но тогда он не имел возможности получить ее лично, поскольку находился в российском заключении.

Украинский режиссер был задержан в Крыму в 2014 году. В России его обвинили в создании на территории полуострова террористического сообщества и приговорили к 20 годам колонии. Все обвинения он отрицал. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным. В прошлом году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России. В сентябре этого года он вернулся в Киев в рамках обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

Европарламент присуждает премию Сахарова с 1988 года лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы. Ее первым лауреатом стал бывший президент ЮАР Нельсон Мандела.