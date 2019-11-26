Ряду эпизодов нашумевшего фильма Ильи Хржановского «Дау» отказано в прокате на территории России

Лицензию отказался выдать Минкульт.

Последние четыре части фильма «Дау» содержат сцены, которым нельзя присвоить категорию 18+. В этих материалах усмотрели пропаганду порнографии. Так отказ в выдаче прокатного удостоверения обосновали в Минкульте. Там подчеркнули, что другие 6 представленных ведомству эпизодов лицензию получили. «Дау» называют одним из самых грандиозных, долгожданных, и при этом неоднозначных проектов последних десятилетий. Его режиссером выступил Илья Хржановский, который задумывал фильм как историю о советском физике и нобелевском лауреате Льве Ландау. Ради этого в Харькове воссоздали институт, где тот работал. Но в итоге проект вырос в нечто непредставимое, грандиозный сюрреалистический эксперимент. На протяжении почти трех лет люди, непрофессиональные актеров, реальные политики, ученые, деятели искусства, кто временно, а кто постоянно, жили в советской реальности, под постоянным прицелом камер.

Сценария не было. Реальны сцены секса, насилия, употребления алкоголя. Всего было отснято 700 часов материала.

В итоге «Дау» был смонтирован в 13 фильмов и сериалов. Самый продолжительный эпизод длится более 9 часов. Премьера проекта состоялась в Париже в январе.