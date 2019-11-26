В Санкт-Петербург сегодня прибудет судно с ядерными отходами из Германии

Ранее с требованием не допустить транспортировку опасного груза обратился к городским властям депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

Судно «Михаил Дудин» с 600 тоннам так называемых урановых «хвостов» сегодня прибудет в Петербург из Амстердама, куда их доставили с предприятия в немецком Гронау. По данным организации «Greenpeace Россия», затем отходы повезут поездом в Новоуральск на переработку. Экологи подчеркивают, что гексафторид урана является опасным веществом, и его транспортировка железнодорожным и морским транспортом порождает дополнительные неоправданные риски. Также Greenpeace задается вопросом, почему Германия не занимается утилизацией урановых «хвостов» у себя. Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский написал открытое обращение губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву. По его словам, Петербург и Россия в целом «не могут являться свалкой для зарубежных радиоактивных отходов».

Всего с мая по октябрь этого года в Россию было отправлено больше 3,5 тысяч тонн урановых «хвостов».