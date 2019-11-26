Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года

Речь идёт о турнирах, организованных структурами, подписавшими кодекс Всемирного антидопингового агентства. В эту группу входит и Международная федерация футбола, которая отвечает за проведение чемпионатов мира, ближайший из них состоится через 2,5 года в Катаре. Об этом написала газета The New York Times. Информацию подтвердили в WADA. Там уточнили, что до международных соревнований рекомендовано допускать только не замеченных за употреблением допинга спортсменов, при выполнении ряда строгих условий и только в нейтральном статусе – без использования государственного гимна и флага. Окончательное решение ожидается на заседании исполкома WADA 9 декабря.