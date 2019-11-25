Около 60% проверенных Роспотребнадзором жидкостей-незамерзаек в Москве не отвечают нормам

В некоторых случаях было зафиксировано превышение метанола в пробах в 850 раз. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора на своем сайте. В ведомстве отмечают, что по результатам проверок, сняли с продажи больше семидесяти тысяч литров опасной стеклоомывающей жидкости.