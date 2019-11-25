Около 60% проверенных Роспотребнадзором жидкостей-незамерзаек в Москве не отвечают нормам

В некоторых случаях было зафиксировано превышение метанола в пробах в 850 раз. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора на своем сайте. В ведомстве отмечают, что по результатам проверок, сняли с продажи больше семидесяти тысяч литров опасной стеклоомывающей жидкости.
2019-11-25T23:02:00+03:00
2019-11-25T23:13:54+03:00
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23:02, 25 ноября 2019
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