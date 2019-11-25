Экс-глава республики Коми Вячеслав Гайзер доставлен в больницу из СИЗО «Лефортово»

Об этом сообщает источник агентства РИА Новости в правоохранительных органах. Он уверяет, что информация о критическом состоянии Гайзера, которая появилась в некоторых СМИ, не соответствует действительности. По сведениям собеседника агентства, Гайзер был госпитализирован ещё три дня назад. Защита экс-главы Коми информацию не комментирует. Гайзер отбывает 11-летний срок по обвинению в мошенничестве.
2019-11-25T23:02:00+03:00
2019-11-25T23:04:16+03:00
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23:02, 25 ноября 2019
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