Губернатор Петербурга Александр Беглов выдвинул на пост своего заместителя Валерия Пикалева, прежде отвечавшего за охрану резиденции президента на Валдае. Об этом сообщает сайт «Фонтанка». Издание напоминает, что в последнее время Пикалев занимал должность вице-губернатора Ленинградской области, где курировал вопросы безопасности. Кандидатуру Пикалева должны утвердить в законодательном собрании.
2019-11-25T23:02:00+03:00
2019-11-25T23:15:07+03:00
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23:02, 25 ноября 2019
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