Z Архив новостей новости
5 7 6 1177
23:02, 25 ноября 2019

Губернатор Петербурга Александр Беглов выдвинул на пост своего заместителя Валерия Пикалева

Губернатор Петербурга Александр Беглов выдвинул на пост своего заместителя Валерия Пикалева, прежде отвечавшего за охрану резиденции президента на Валдае. Об этом сообщает сайт «Фонтанка». Издание напоминает, что в последнее время Пикалев занимал должность вице-губернатора Ленинградской области, где курировал вопросы безопасности. Кандидатуру Пикалева должны утвердить в законодательном собрании.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 ноября Поздравить…

5 298 6 6953 20.11
Kпраздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

+ Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний Компания Илона Маска намеревалась в следующем месяце провести полёт опытной ракеты на высоту до 20 километров…

5 169 6 13405 21.11
8читать ;смотреть
Kмаск, космос, техника, видео, происшествия, события
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

+ Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Мы показываем всем, что мы есть. Мы показываем всем, что мы верны своим идеалам. Мы показываем всем, что мы не боимся и готовы взять на себя ответственность не только за партию, но и за страну…

5 111 6 9197 25.11
8читать ;смотреть
Kяблоко, партии, политика, видео, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Диктатура здравого смысла Да, теперь антипрививочников в Германии будут штрафовать на сумму до 177 000 рублей, а их деток выгонять из школ. Это кажется подходящим наказанием за общественно опасное поведение…

5 103 6 11911 23.11
Kмедицина, общество, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Будем и дальше развивать МЦД Для более тщательной наладки билетной системы #ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным…

5 66 6 7825 25.11
Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

Премия Егора Гайдара Есть один проект, который лично для меня стоит особняком. Победителем в номинации «За действия, способствующие формированию гражданского общества» стал проект «Сандармох»…

5 44 6 5307 21.11
Kпремии, гайдар, история, экономика, литература, рф, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

У России сегодня альтернатива очень простая. Либо она будет меняться, либо попадет в катастрофу и перестанет существовать в своем нынешнем виде…

5 117 6 14303 22.11
#слушать 01:45:59 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Блоги

Карина Орлова журналист

«Президенту США плевать на Украину». Новые показания в рамках импичмента «Я спросил, почему, и Посол Сондланд заявил, что президента волнуют только «серьезные дела». Я отметил, что «серьезные дела» уже происходят в Украине, как, например, война с Россией»...

5 159 6 22251 19.11
Kсша, трамп, политика, украина, зеленский, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…

5 108 6 15708 21.11
Kполитика, власть, опросы, общество, видео, мнения
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Однажды в Боливии К концу второго срока вытащить из нищеты не успел, но стало ясно, что Моралес и есть Боливия. Нет Моралеса — нет Боливии. В общем, если не Моралес, то кто?!?..

5 56 6 8667 25.11
Kполитика, боливия, общество, мнения
Блоги

Юлия Латынина журналист

Начались продажи моей второй книжки «Христос с тысячью лиц» Мистиков, разбойников и террористов, чье окружение считало их богами, в человеческой истории было предостаточно, — но ни одному из них не удалось стать основателями мировой религии. Как же это удалось Иисусу?..

5 83 6 13351 19.11
Kобщество, религия, книги, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Зеленка, вата и водка — часть 2-я Еще раз: чтобы не заразиться ВИЧ нужно заниматься духовно-нравственным воспитанием этой молодёжи. Именно в этом г-жа Скворцова видит ответ на рост заболеваемости ВИЧ в России…

5 102 6 16786 25.11
Kполитика, общество, скворцова, мнения
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Прощание с Владимиром Буковским Думаю, ВКБ бы понравилась такая реакция – гораздо хуже было бы услышать лицемерные слова соболезнования от наследников тех, кому он всю жизнь противостоял и кто так и не смог его победить…

5 65 6 11296 20.11
Kобщество, память, буковский, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Наземное метро: новый общественный транспорт Московского региона От идеи МЦД до ее воплощения в жизнь прошло всего 2 года. Но за это время ОАО «РЖД», Правительство Москвы и Правительство Московской области провели гигантский объем работы…

5 54 6 10279 22.11
Kмосква, транспорт, метро, путин, фото, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Через карман Ненормально то, что потом эти деньги не взыскиваются в бюджет из зарплаты судей, следователей, прокуроров – тех лиц, которые, действуя от лица государства, нарушили закон…

5 28 6 5412 19.11
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Алексей Кузнецов историк, учитель истории

Без срока давности Выискивая намеки и оттенки у «пятой колонны» и прочих «русофобов», сами — то солдат вермахта под видом наших на поздравительный плакат ко Дню Победы налепят, то конкурс школьных работ к юбилею назовут «Без срока давности»...

5 65 6 12971 24.11
Kобщество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин встретился с Дмитрием Рогозиным через несколько дней после расследования ФБК о главе «Роскосмоса» Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что Рогозин владеет дачей стоимостью 200 миллионов рублей…

5 27 6 102433
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Если и российским депутатам тоже будет предназначена возможность нажать на кнопочку «просто пукнуть», то, вероятно, не прозвучит массы глупостей…

5 65 6 109997 20.11
#слушать 49:33 8читать $скачать 11.3 МБ
Голосование
Являетесь ли вы мужчиной, которого била женщина, или женщиной, которая била мужчину?
5 22 6 6441 20.11
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «То, что происходит не в Москве, – катастрофа» «То, что происходит не в Москве, – катастрофа» Покинувший Россию экс-глава Российской экономической школы Сергей Гуриев уверен, что российская власть «делает много решений, которые не помогают России стать более процветающей страной»...

5 236 6 173908 20.11
8читать ;смотреть
Kобщество, экономика, видео, рф, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Как Путин и Ко деньги отмывали Как Путин и Ко деньги отмывали Чемезов — иностранный агент? Почему бы и нет?...

5 58 6 147239 23.11
Kэкономика, бизнес, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8180798
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4274914

Сегодня в эфире