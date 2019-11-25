Губернатор Петербурга Александр Беглов выдвинул на пост своего заместителя Валерия Пикалева, прежде отвечавшего за охрану резиденции президента на Валдае. Об этом сообщает сайт «Фонтанка». Издание напоминает, что в последнее время Пикалев занимал должность вице-губернатора Ленинградской области, где курировал вопросы безопасности. Кандидатуру Пикалева должны утвердить в законодательном собрании.