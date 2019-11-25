Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили по телефону газовые проблемы, в том числе вопрос о возобновлении прямых поставок российского газа на Украину. Об этом сообщает Кремль. Там подчёркивают, что разговор президентов состоялся по инициативе Киева. Лидеры также обсуждали ситуацию с передачей Россией Украине трёх военных кораблей после конфликта в Керченском проливе. Офис президента Украины сообщает, что Владимир Зеленский добивался возвращения всего вооружения, оборудования и документов, которые находились на захваченных и теперь возвращённых Россией кораблях.
2019-11-25T23:01:00+03:00
2019-11-25T23:03:16+03:00
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23:01, 25 ноября 2019
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