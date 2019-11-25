Россию могут отстранить от международных соревнований на 4 года

Такая рекомендация содержится в докладе Комитета Всемирного антидопингового агентства. Это сообщила газета The New York Times. В WADA информацию подтвердили. В комитете считают, что на предстоящих в следующем году Олимпийских играх в Токио российским спортсменам можно разрешить выступить под нейтральным флагом. Также в рекомендациях говорится, что России следует запретить подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырёх лет.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, комментируя эти сообщения, призвал дождаться окончательного решения исполкома ВАДА, которое будет объявлено 9 декабря.