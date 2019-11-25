Прокуратура запросила 350 часов исправительных работ для координатора движения «Голос» Романа Удота. Об этом сообщает «Новая газета». Удота обвиняют в угрозах убийством журналистам НТВ. С конца мая по июль он находился под домашним арестом, пока его не отпустили, изменив меру пресечения на запрет определенных действий. Дело возбудили год назад, когда съемочная группа преследовала Удота в аэропорту Шереметьево. Сотрудники канала сказали, что координатор «Голоса» отобрал у журналистки телефон и сказал участникам съемочной группы, что готов их убить.