Комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года

Комитет Всемирного антидопингового агентства рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года. Об этом сообщает газета The New York Times. Рекомендация связана с нарушениями антидопинговых правил. В комитете считают, что на предстоящих в следующем году Олимпийских играх в Токио российским спортсменам можно выступить под нейтральным флагом. Источники, знакомые с текстом доклада уточняют, что в рекомендациях говорится об отстранении России от международных соревнований, организованных структурами, подписавшими кодекс WADA. В эту группу входит и Международная федерация футбола, которая отвечает за проведение чемпионатов мира, ближайший из них состоится через 2,5 года в Катаре.

Окончательное решение о том, отстранять ли российских спортсменов, ожидается 9 декабря. Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал признать Российское антидопинговое агентство не соответствующим стандартам антидопингового кодекса из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.