В Белый дом доставили рождественскую ель. Об этом сообщает телеканал CBS. Дерево высотой более 5,5 метров срубили в штате Пенсильвания и привезли на телеге, запряжённой лошадьми. По традиции ель будут наряжать волонтёры. Её установят в голубой комнате Белого дома.
2019-11-25T22:07:00+03:00
2019-11-25T22:08:15+03:00
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22:07, 25 ноября 2019
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