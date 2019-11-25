В Белый дом доставили рождественскую ель. Об этом сообщает телеканал CBS. Дерево высотой более 5,5 метров срубили в штате Пенсильвания и привезли на телеге, запряжённой лошадьми. По традиции ель будут наряжать волонтёры. Её установят в голубой комнате Белого дома.