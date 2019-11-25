В центре Москвы сегодня прошла акция против домашнего насилия

Как пишет сайт Медуза, на площади Яузские ворота собрались около двухсот пятидесяти человек. Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Участники говорили, в том числе и о том, что ответственность за применение силы должна соответствовать тяжести преступления. Такое мнение, в частности, в интервью «Эху» высказала студентка Мадина.

В минувшие выходные в Москве в парке Сокольники около двухсот человек участвовали в митинге против закона о домашнем насилии. Акцию организовало движение «Сорок сороков». Сегодня соавтор законопроекта о домашнем насилии депутат Оксана Пушкина обратилась в МВД с требованием возбудить в отношении «Сорок сороков» уголовное дело. Она утверждает, что стала получать от представителей движения угрозы.