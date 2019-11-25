Минкультуры отказал в прокате нескольким эпизодам скандального фильма Ильи Хржановского «Дау».

Шесть из 10 представленных ведомству эпизодов нашумевшего проекта «Дау» «абсолютно беспрепятственно» получили прокатное удостоверение, рассказали агентству «Интерфакс» в пресс-службе Министерства культуры. Но в последних четырех есть сцены, которым нельзя присвоить категорию 18+. В ведомстве сочли, что они «содержат материалы, пропагандирующие порнографию». Представители режиссера Ильи Хржановского это решение не комментировали.

«Дау» задумывался как фильм о советском физике и нобелевском лауреате Льве Ландау, но вырос в грандиозный проект. Для него в Харькове создали модель института, где работал ученый. Там на протяжении нескольких лет в основном и жили актеры, сотни человек. В съемках в том числе участвовали настоящие ученые. Всего было отснято 700 часов материала. Это не конвенциональное искусство. Четкого сценария не существовало: актеры импровизировали, при этом они могли по-настоящему заниматься сексом или выпивать, реальны и сцены с насилием. «Дау» вызвал неоднозначную реакцию как у критиков, так и у зрителей.

В итоге «Дау» был смонтирован в 13 фильмов и сериалов. Самый продолжительный эпизод длится более 9 часов. Премьера проекта состоялась в Париже в январе