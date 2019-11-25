В Госдуму внесли законопроект, запрещающий банкам навязывать своим заемщикам дополнительные услуги

Документ опубликован на сайте нижней палаты. Помимо прочего, банкам собираются запретить заранее печатать в договоре знаки согласия клиента – например, галочки. Заемщики должны будут проставлять их самостоятельно. В пояснительной записке говорится, что в последнее время участились случаи, когда банки заключают с клиентами кредитные договоры, при этом заемщики до конца не понимают условия.