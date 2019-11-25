В Госдуму внесли законопроект, запрещающий банкам навязывать своим заемщикам дополнительные услуги

Документ опубликован на сайте нижней палаты. Помимо прочего, банкам собираются запретить заранее печатать в договоре знаки согласия клиента – например, галочки. Заемщики должны будут проставлять их самостоятельно. В пояснительной записке говорится, что в последнее время участились случаи, когда банки заключают с клиентами кредитные договоры, при этом заемщики до конца не понимают условия.
2019-11-25T20:31:00+03:00
2019-11-25T20:36:32+03:00
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20:31, 25 ноября 2019
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