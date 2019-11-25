В центре Тбилиси у здания парламента начался многотысячный митинг оппозиции. Участники требуют отказаться от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов и провести парламентские выборы в следующем году исключительно по партийным спискам. Участники говорят, что завтра утром вновь заблокируют здание законодательного органа.
2019-11-25T20:30:00+03:00
2019-11-25T20:35:23+03:00
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20:30, 25 ноября 2019
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