В центре Тбилиси у здания парламента начался многотысячный митинг оппозиции. Участники требуют отказаться от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов и провести парламентские выборы в следующем году исключительно по партийным спискам. Участники говорят, что завтра утром вновь заблокируют здание законодательного органа.