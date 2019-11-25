В Великобритании в кинотеатре торгового центра произошла драка с участием почти ста подростков

Несколько человек арестованы, среди них 13-летняя девочка, — сообщает газета The Independent. Издание отмечает, что это случилось в Бирмингеме. Очевидцы говорят, что драка началась во время показа фильма Blue Story о криминальной жизни Лондона. Сеть кинотеатров объявила, что сняла фильм с показа в Великобритании.