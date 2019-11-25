Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение четырем из десяти сериям фильма Ильи Хржановского «Дау»

Министерство культуры отказалось выдать прокатное удостоверение четырем из десяти серий фильма Ильи Хржановского «Дау». В ведомстве сказали, что причина в материалах, пропагандирующих порнографию. Представители режиссера комментировать решение отказались, — сообщает агентство «Интерфакс».
2019-11-25T20:30:00+03:00
2019-11-25T20:33:58+03:00
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20:30, 25 ноября 2019
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