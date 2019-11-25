Пользователи онлайн-сервиса заказа такси Uber по всему миру столкнулись со сбоями в его работе. Об этом сообщает специализированный сайт Downdetector, отслеживающий популярные интернет-ресурсы. Больше всего жалоб поступают от жителей США, Бразилии, Великобритании, Франции и Австралии. В России с проблемой столкнулись жители Москвы и Петербурга.
2019-11-25T20:03:00+03:00
2019-11-25T20:06:40+03:00
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20:03, 25 ноября 2019
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