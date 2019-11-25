Новым вице-губернатором Петербурга может стать бывший начальник охраны резиденции Путина

Новым вице-губернатором Петербурга может стать бывший начальник охраны резиденции Владимира Путина. Об этом сообщает сайт «Фонтанка». По его данным, сегодня губернатор Петербурга Александр Беглов внес кандидатуру Валерия Пикалева в Заксобрание для согласования. До сих пор Пикалев занимал должность вице-губернатора Ленинградской области. Он курировал вопросы безопасности, перед этим работал в качестве зампреда правительства Новгородской области по ЖКХ. До того как перейти в органы исполнительной власти, Пикалев возглавлял управление службы безопасности президента, отвечающее за охрану резиденции Владимира Путина на Валдае.
2019-11-25T20:02:00+03:00
2019-11-25T20:06:32+03:00
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20:02, 25 ноября 2019
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