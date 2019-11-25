Россия не будет первой отменять контрсанкции в отношении Евросоюза. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он добавил, что некоторые российские компании рады контрсанкциям и просят сохранить их навсегда.
2019-11-25T20:01:00+03:00
2019-11-25T20:06:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 25 ноября 2019
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