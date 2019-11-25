На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава Евгению Брюну. Об этом пишет сайт Znak.com. Он уточняет, что речь идет о фирмах, связанных с ассоциацией наркологов России, возглавляемой Брюном. За последние пять лет они уже получили медицинские госконтракты на общую сумму более миллиарда рублей.

Новые правила медосмотра для водителей должны были вступить в силу на прошлой неделе. Это решение отложили до июля будущего года после волны возмущения. Многие автомобилисты высказали недовольство по поводу того, что стоимость медосмотра существенно возрастает и увеличивается время прохождения процедуры.