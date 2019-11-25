В Пскове возбудили уголовное дело после нападения на врача детской областной больницы

Следственный комитет подозревает 43-летнего местного жителя – отца девочки, страдавшей лейкозом. Ребенок умер. По версии СК, отец девочки после этого пришел в больницу и ранил врача ножом, посчитав, что в гибели ребенка виновны медики. Пострадавшая гематолог госпитализирована. В больнице сообщили, что начинают проверку по соблюдению мер безопасности, — сообщает агентство «Интерфакс».
2019-11-25T20:00:00+03:00
2019-11-25T20:03:43+03:00
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20:00, 25 ноября 2019
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