В Пскове возбудили уголовное дело после нападения на врача детской областной больницы

Следственный комитет подозревает 43-летнего местного жителя – отца девочки, страдавшей лейкозом. Ребенок умер. По версии СК, отец девочки после этого пришел в больницу и ранил врача ножом, посчитав, что в гибели ребенка виновны медики. Пострадавшая гематолог госпитализирована. В больнице сообщили, что начинают проверку по соблюдению мер безопасности, — сообщает агентство «Интерфакс».