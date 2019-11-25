Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на службу внешней разведки. Вартанян было 93 года. В 16-летнем возрасте уроженка Армении присоединилась к антифашистской группе своего будущего супруга Геворка Вартаняна. В 1943-м году группа обеспечивала безопасность Тегеранской конференции и сорвала покушение немецких спецслужб на Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Эта операция легла в основу фильма «Тегеран-43», вышедшего в начале 80-х.

Супруги Вартанян работали разведчиками-нелегалами в нескольких десятках стран мира. Геворк Вартанян умер семь лет назад.