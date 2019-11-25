Минюст обвинил партию «Гражданская инициатива» в неустранении нарушения закона

В ведомстве сказали, что именно по этой причине обратились в Верховный суд с иском о приостановлении деятельности партии. Разъяснение ведомства приводит агентство ТАСС. При этом о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется. О том, что министерство юстиции потребовало приостановить деятельность «Гражданской инициативы», сегодня утром сообщил член политсовета партии Андрей Нечаев.
2019-11-25T19:30:00+03:00
2019-11-25T19:55:07+03:00
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19:30, 25 ноября 2019
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