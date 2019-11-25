Минюст обвинил партию «Гражданская инициатива» в неустранении нарушения закона

В ведомстве сказали, что именно по этой причине обратились в Верховный суд с иском о приостановлении деятельности партии. Разъяснение ведомства приводит агентство ТАСС. При этом о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется. О том, что министерство юстиции потребовало приостановить деятельность «Гражданской инициативы», сегодня утром сообщил член политсовета партии Андрей Нечаев.