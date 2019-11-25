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19:30, 25 ноября 2019

Депутат Госдумы Оксана Пушкина просит возбудить уголовное дело против членов организации «Сорок сороков»

Адвокаты парламентария говорят, что она столкнулась с угрозами из-за подготовки закона о домашнем насилии. Заявление с просьбой возбудить уголовное дело направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву. Накануне представители движения «Сорок сороков» провели в Москве митинг против закона о домашнем насилии. Они также собираются направить письмо президенту со своей позицией по этому документу.



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