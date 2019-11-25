Всероссийскую федерацию легкой атлетики могут лишить членства в Олимпийском комитете России

Это произойдет, если она не реформирует свою структуру, — сообщил сегодня президент ОКР Станислав Поздняков. Несколько дней назад международный атлетический дисциплинарный орган отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще нескольких российских спортивных чиновников из-за нарушений во время расследования дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Рассмотрение заявок российских легкоатлетов, желающих выступить в нейтральном статусе, сейчас приостановлено.