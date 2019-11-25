Прогноз итальянского банка UniCredit по развитию российской экономики оказался самым пессимистичным

В кредитной организации предсказывают, что рост будет в два раза ниже, чем планирует Минэкономразвития.

Чуть больше процента составит рост ВВП России по итогам этого года, столько же – в следующем году, считают аналитики итальянского UniCredit банка, его дочка работает в России. Эксперты ожидают, что в 2021 рост будет, но не значительный – до 1,4%. Это самый мрачный из десятков прогнозов, представленных в этом месяце, и уж тем более он серьезно отличается от обещаний Минэкономразвития. В министерстве предполагают, что по итогам трех лет рост превысит 6%.

Как поясняют в кредитной организации, прогноз оправдается, если инвестиции в рамках национальных проектов, анонсированных властями, не запустятся. Медленный старт нацпроектов, отмечает издание РБК, главный пункт всех прогнозов глобальных институтов по России. Еще один фактор – американские санкции. Однако в UniCredit банке полагают, что вероятность их ужесточения снижаются, да и в целом страна сейчас лучше защищена от внешних рисков. При этом, по прогнозам кредитной организации, к середине 2021 года курс доллара будет на уровне 70 рублей.

Ранее сегодня глава Минфина Антон Силуанов объявил, что рост российской экономики по итогам года может превысить даже прогнозируемые 1,3%.