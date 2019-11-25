Суд Нижнего Новгорода изъял имущество экс-главы Марий-Эл и его супруги на общую сумму более 2 млрд рублей

Суд Нижнего Новгорода изъял имущество экс-главы Марий-Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму более двух миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС. Таким образом, удовлетворен иск Генпрокуратуры. Бывшего главу республики обвиняют в коррупции.
2019-11-25T19:03:00+03:00
2019-11-25T19:09:44+03:00
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19:03, 25 ноября 2019
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