Суд Нижнего Новгорода изъял имущество экс-главы Марий-Эл и его супруги на общую сумму более 2 млрд рублей

Суд Нижнего Новгорода изъял имущество экс-главы Марий-Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму более двух миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС. Таким образом, удовлетворен иск Генпрокуратуры. Бывшего главу республики обвиняют в коррупции.