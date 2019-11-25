В Москве проходит массовый пикет, приуроченный к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

В Москве на площади Яузские ворота проходит массовый пикет, приуроченный к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Участники говорят о том, что ответственность за применение силы в семье должна соответствовать тяжести преступления. Такое мнение в интервью корреспонденту «Эха», в частности, высказала одна из участниц мероприятия студентка Мадина.

Как отмечает корреспондент «Эха Москвы», организаторы заявили участие пятидесяти человек. Тем временем, подобная акция в столице Бельгии собрала порядка десяти тысяч участников.