Бывший фигурант так называемого «московского дела» Алексей Миняйло подал иск о возмещении морального вреда за незаконное уголовное преследование. Он сам рассказал сайту «МБХ медиа», что собирается взыскать с Минфина полтора миллиона рублей. По словам Миняйло, в иске речь идет о пыточных условиях, моральном вреде от несправедливости и беззакония и о необеспеченности условий выхода из голодовки.

Миняйло обвиняли в участии в массовых беспорядках после несогласованной акции протеста 27 июля в Москве. В конце сентября Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении молодого человека. Его освободили из СИЗО. Преследование Миняйло прекратили.