Всероссийскую федерацию легкой атлетики могут исключить из Олимпийского комитета России

Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков. Комитет рекомендовал ВФЛА полностью обновить руководство и выстроить план взаимодействия с международными организациями. Поздняков добавил, что ОКР делает все возможное, чтобы спортсмены, незамеченные за употреблением допинга, выполнившие квалификацию, выступили на Олимпийских играх в Токио в следующем году. На прошлой неделе Международная ассоциация легкоатлетических федераций решила приостановить процесс восстановления членства ВФЛА. Всероссийскую федерацию легкой атлетики дисквалифицировали четыре года назад из-за допинговых нарушений.
2019-11-25T18:32:00+03:00
2019-11-25T18:33:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 25 ноября 2019
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