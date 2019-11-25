Всероссийскую федерацию легкой атлетики могут исключить из Олимпийского комитета России

Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков. Комитет рекомендовал ВФЛА полностью обновить руководство и выстроить план взаимодействия с международными организациями. Поздняков добавил, что ОКР делает все возможное, чтобы спортсмены, незамеченные за употреблением допинга, выполнившие квалификацию, выступили на Олимпийских играх в Токио в следующем году. На прошлой неделе Международная ассоциация легкоатлетических федераций решила приостановить процесс восстановления членства ВФЛА. Всероссийскую федерацию легкой атлетики дисквалифицировали четыре года назад из-за допинговых нарушений.