Исполняющим обязанности директора Центра имени Бакулева назначили Елену Голухову

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минздрав. Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова объявила, что кардиохирург Лео Бокерия, которому в декабре исполняется 80 лет, освобожден от должности директора центра, которую занимал с 94-го года, и назначен президентом медицинского учреждения. Что же касается Елены Голуховой, ранее она занимала должность заместителя руководителя Национального медицинского центра.
2019-11-25T18:30:00+03:00
2019-11-25T18:33:08+03:00
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18:30, 25 ноября 2019
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