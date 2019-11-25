Исполняющим обязанности директора Центра имени Бакулева назначили Елену Голухову

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минздрав. Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова объявила, что кардиохирург Лео Бокерия, которому в декабре исполняется 80 лет, освобожден от должности директора центра, которую занимал с 94-го года, и назначен президентом медицинского учреждения. Что же касается Елены Голуховой, ранее она занимала должность заместителя руководителя Национального медицинского центра.