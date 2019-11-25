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18:30, 25 ноября 2019

Исполняющим обязанности директора Центра имени Бакулева назначили Елену Голухову

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минздрав. Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова объявила, что кардиохирург Лео Бокерия, которому в декабре исполняется 80 лет, освобожден от должности директора центра, которую занимал с 94-го года, и назначен президентом медицинского учреждения. Что же касается Елены Голуховой, ранее она занимала должность заместителя руководителя Национального медицинского центра.



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