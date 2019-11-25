Россия не будет первой отменять санкции, введенные в ответ на ограничения в отношении Москвы. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев по итогам переговоров с финским коллегой Антти Ринне. Глава российского правительства добавил, что санкции никого не радуют, но часть отечественных компаний, по его словам, выступают за то, чтобы меры, введенные Россией, сохранились навсегда.