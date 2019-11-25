Россия не будет первой отменять санкции, введенные в ответ на ограничения в отношении Москвы. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев по итогам переговоров с финским коллегой Антти Ринне. Глава российского правительства добавил, что санкции никого не радуют, но часть отечественных компаний, по его словам, выступают за то, чтобы меры, введенные Россией, сохранились навсегда.
2019-11-25T18:30:00+03:00
2019-11-25T18:32:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2543495-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:30, 25 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…